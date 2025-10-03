Суд вынес приговор по делу о пожаре в ООО «Цитадель плюс»

3.10.2025 | 11:25 Важное, Криминал, Новости

Виновных приговорили к исправительным работам.

Фото: yandex.ru/maps

Напомним, пожар произошёл 29 февраля 2024 года. Двое женщин пытались уничтожить документы, которые должны были помочь в следствии по делу о хищении из бюджета.

Прокуратура Орловской области сообщает, что это адвокат региональной коллегии «Союз» Дарья Майорова и местная жительница Инга Романова. Установлено, что сообщницы разорвали и подожгли документы. В итоге они оказались частично утрачены.

Кроме того, произошёл пожар в самом помещении (которое находилось в многоквартирном доме). Однако его вовремя потушили сотрудники МЧС.

В итоге женщинам вменили уголовные статьи «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога» и «воспрепятствование производству предварительного расследования».

Орловчанок приговорили к исправительным работам — Майорову на срок 2 года и 1 месяц, Романову на срок 1 год и 7 месяцев. 5% доходов будет идти государству. Также Майорову лишили права заниматься адвокатской практикой на 2 года.

Дело рассматривал Советский районный суд Орла. Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

