Бренд Орловской области сформируют коллективными усилиями

Работа начинается с сегодняшнего дня.

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Каждые четыре дня с 3 октября по 30 октября орловцы смогут выбрать до трех особенностей своей области – в той или иной сфере. Сделать это можно будет на платформе обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также в региональных СМИ.

В качестве таких особенностей будут выступать конкретные места, личности и произведения, народные промыслы, – те, которые ярко характеризуют или представляют Орловщину. Также предусмотрена возможность для предложения собственных вариантов.

К примеру, на данный момент участникам предлагают выбрать цвета, характерные для нашего региона.

На основании поступивших данных будут сформированы рекомендации по концепции бренда, а также по его визуальному представлению. Этой работой займутся в первой региональной проектной онлайн-мастерской Орловской области.

По всем вопросам, связанным с созданием областного бренда, можно обращаться на горячую линию — по телефону (4862) 78-45-55.

ИА «Орелград»