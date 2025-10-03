Орловский онкодиспансер получил аппарат для смешивания лекарств

Это значительно упростит процесс проведения химиотерапии.

Современная медтехника положительно повлияет на точность, стерильность и скорость процесса.

Кроме того, он станет более безопасным для медицинского персонала. Как сообщают «Вести-Орёл», ранее сотрудники онкологического диспансера смешивали лекарства для химиотерапии вручную.

При этом в их организмы могли попасть цитостатики (противоопухолевые препараты). Это создавало угрозу для здоровья медработников. Теперь проблема решена.

Препарат уже используют в централизованной лаборатории диспансера.

ИА «Орелград»