Орловский онкодиспансер получил аппарат для смешивания лекарств

3.10.2025 | 15:00 Медицина, Новости

Это значительно упростит процесс проведения химиотерапии.

Фото: vestiorel.ru

Современная медтехника положительно повлияет на точность, стерильность и скорость процесса.

Кроме того, он станет более безопасным для медицинского персонала. Как сообщают «Вести-Орёл», ранее сотрудники онкологического диспансера смешивали лекарства для химиотерапии вручную.

При этом в их организмы могли попасть цитостатики (противоопухолевые препараты). Это создавало угрозу для здоровья медработников. Теперь проблема решена.

Препарат уже используют в централизованной лаборатории диспансера.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования