В Орле перед Днём учителя наградили педагогов

3.10.2025 | 17:25 Новости, Образование

Собрание состоялось в администрации города.

Фото: Администрация Орла

Как сообщает пресс-служба мэрии, ведомственные награды получили около 30 педагогов.

Так, знака «Почётный работник сферы образования РФ» удостоены:

  • Татьяна Леонова, воспитатель детского сада №82,
  • Татьяна Павленко, тренер-преподаватель спортивной школы №4,
  • Ирина Шелудченкова, начальник отдела организационной и кадровой работы управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла.

Почётной грамотой Министерства просвещения России отмечены:

  • Ирина Барташевская, заместитель директора лицея №40,
  • Валентина Борисова, воспитатель детского сада №77,
  • Виктория Гладкова, директор школы №49,
  • Алексей Гулякин, директор спортивной школы «Олимп»,
  • Ольга Куземина, методист детского сада №81,
  • Александр Мартынов, главный специалист отдела спорта и физкультуры управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла,
  • Инна Минакова, заведующая детским садом №42,
  • Надежда Минакова, главный специалист отдела спорта и физической культуры управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла,
  • Светлана Петракова, учитель лицея №18.

Также 10 педагогов получили муниципальную премию (исходя из успехов их воспитанников, оценённых экспертной комиссией):

  • Анна Базарнова, воспитатель детского сада №17,
  • Елена Бондарева, учитель школы №50,
  • Татьяна Вакшина, методист детского сада №48,
  • Анастасия Игнатова, учитель школы №11,
  • Дарья Медведева, учитель школы №52,
  • Валерия Платонова, учитель школы №27,
  • Александра Сазонова, педагог дополнительного образования дома детского творчества №4,
  • Татьяна Сафронова, воспитатель детского сада №39,
  • Николай Трошин, учитель гимназии №34.

