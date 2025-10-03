В Орле перед Днём учителя наградили педагогов

Собрание состоялось в администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ведомственные награды получили около 30 педагогов.

Так, знака «Почётный работник сферы образования РФ» удостоены:

Татьяна Леонова, воспитатель детского сада №82,

Татьяна Павленко, тренер-преподаватель спортивной школы №4,

Ирина Шелудченкова, начальник отдела организационной и кадровой работы управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла.

Почётной грамотой Министерства просвещения России отмечены:

Ирина Барташевская, заместитель директора лицея №40,

Валентина Борисова, воспитатель детского сада №77,

Виктория Гладкова, директор школы №49,

Алексей Гулякин, директор спортивной школы «Олимп»,

Ольга Куземина, методист детского сада №81,

Александр Мартынов, главный специалист отдела спорта и физкультуры управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла,

Инна Минакова, заведующая детским садом №42,

Надежда Минакова, главный специалист отдела спорта и физической культуры управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла,

Светлана Петракова, учитель лицея №18.

Также 10 педагогов получили муниципальную премию (исходя из успехов их воспитанников, оценённых экспертной комиссией):

Анна Базарнова, воспитатель детского сада №17,

Елена Бондарева, учитель школы №50,

Татьяна Вакшина, методист детского сада №48,

Анастасия Игнатова, учитель школы №11,

Дарья Медведева, учитель школы №52,

Валерия Платонова, учитель школы №27,

Александра Сазонова, педагог дополнительного образования дома детского творчества №4,

Татьяна Сафронова, воспитатель детского сада №39,

Николай Трошин, учитель гимназии №34.

ИА «Орелград»