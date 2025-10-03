В Орле перед Днём учителя наградили педагогов

Собрание состоялось в администрации города.
Как сообщает пресс-служба мэрии, ведомственные награды получили около 30 педагогов.
Так, знака «Почётный работник сферы образования РФ» удостоены:
- Татьяна Леонова, воспитатель детского сада №82,
- Татьяна Павленко, тренер-преподаватель спортивной школы №4,
- Ирина Шелудченкова, начальник отдела организационной и кадровой работы управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла.
Почётной грамотой Министерства просвещения России отмечены:
- Ирина Барташевская, заместитель директора лицея №40,
- Валентина Борисова, воспитатель детского сада №77,
- Виктория Гладкова, директор школы №49,
- Алексей Гулякин, директор спортивной школы «Олимп»,
- Ольга Куземина, методист детского сада №81,
- Александр Мартынов, главный специалист отдела спорта и физкультуры управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла,
- Инна Минакова, заведующая детским садом №42,
- Надежда Минакова, главный специалист отдела спорта и физической культуры управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла,
- Светлана Петракова, учитель лицея №18.
Также 10 педагогов получили муниципальную премию (исходя из успехов их воспитанников, оценённых экспертной комиссией):
- Анна Базарнова, воспитатель детского сада №17,
- Елена Бондарева, учитель школы №50,
- Татьяна Вакшина, методист детского сада №48,
- Анастасия Игнатова, учитель школы №11,
- Дарья Медведева, учитель школы №52,
- Валерия Платонова, учитель школы №27,
- Александра Сазонова, педагог дополнительного образования дома детского творчества №4,
- Татьяна Сафронова, воспитатель детского сада №39,
- Николай Трошин, учитель гимназии №34.
