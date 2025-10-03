Ливенцев пригласили на историческое событие

3.10.2025 | 11:10 Новости, Общество

Завтра здесь освятят будущий кафедральный собор города.

Фото: Ливенская епархия

В субботу в Ливнах состоится освящение накупольного креста и центрального купола будущего Троицкого кафедрального собора города. Также он должен стать главным храмом Ливенской епархии.

Сейчас собор находится в процессе строительства.

«Приглашаем православных ливенцев принять участие в историческом для города событии», – заявили представители Орловской митрополии Русской православной церкви.

Церемонию совершит епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Богослужение начнётся в 11 часов.

