Ливенцев пригласили на историческое событие

Завтра здесь освятят будущий кафедральный собор города.
В субботу в Ливнах состоится освящение накупольного креста и центрального купола будущего Троицкого кафедрального собора города. Также он должен стать главным храмом Ливенской епархии.
Сейчас собор находится в процессе строительства.
«Приглашаем православных ливенцев принять участие в историческом для города событии», – заявили представители Орловской митрополии Русской православной церкви.
Церемонию совершит епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Богослужение начнётся в 11 часов.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»