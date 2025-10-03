В Орловской области на пожаре нашли тело

3.10.2025 | 11:05 Новости, Происшествия

ЧП случилось во Мценском районе.

Фото: УМЧС по Орловской области

О нём рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Сообщение поступило в службу спасения этой ночью около 4 часов. В селе Тельчье горел жилой дом.

Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил всё здание. На месте чрезвычайного происшествия нашли тело 78-летнего мужчины.

Причина ЧП устанавливается.

Вызов отрабатывали шестеро сотрудников МЧС России на двух единицах спецтехники. Всего за сутки ведомство отработало 13 вызовов (в том числе пять пожаров).

ИА «Орелград»


