«МетизИнвест» получил землю под тяжелую промышленность в Орле

Компания стала победителем электронного аукциона.

Участок на Новосильском шоссе имеет площадь более 21 тыс. кв. м. (кадастровый номер 57:25:0000000:3877). Находится между Кормовой базой и СНТ «Зеленая Дубрава». Разрешенное использование – тяжелая промышленность. Ежегодная арендная плата в ходе торгов выросла вдвое – до 1 799 285 рублей. Наиболее выгодное предложение сделало ООО «Метизинвест» (ИНН 5754026151). Срок аренды – 10 лет и 8 месяцев.

По данным kartoteka.ru, ООО «Метизинвест» зарегистрировано в Орле в 2019 году. Директор компании – Комов Артем Игоревич. Он же является одним из учредителей. Второй участник общества – Комов Олег Игоревич. Компания специализируется на производстве изделий из проволоки, цепей и пружин. Чистая прибыль в 2024 году составила 915 тыс. рублей.

В 2023 году «МетизИнвест» запустил первую в России линию для волочения проволоки сухим способом, аналог немецкого Sket.

ИА “Орелград”