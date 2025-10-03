Нешуточная борьба развернулась за землю под заправку в Орле

Электронный аукцион привлек 19 участников, а аренда выросла в 10 раз.

На торги был выставлен участок на Московском шоссе, у троллейбусного депо. Его площадь около 1769 кв. м. Вид разрешенного использования – заправка транспортных средств. Целевое назначение – для строительства автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. При начальной цене в 340,1 тыс. рублей итоговой стала 3,278 млн рублей. Такой будет годовая арендная плата. Победителем аукциона стал ИП Черников Александр Иванович (ИНН 575300181997. Его в торгах по доверенности представляла Корешкова Алёна Николаевна). Земля передается в аренду на 4 года и 10 месяцев.

Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу, передавать участок в субаренду, указано в проекте договора в ГИС «Торги». Договор будет расторгнут, если земельный участок используют способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки.

По данным kartoteka.ru, ИП Черников Александр Иванович специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта. Является генеральным директором ООО «Ювента», а также соучредителем этой компании. Кроме того, значится в числе основателей ООО «Автобот».

ИА “Орелград”