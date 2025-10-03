“МонолитСтрой” продолжает набирать портфель госзаказов

Компания отремонтирует дорогу в Орловском муниципальном округе.

Речь идёт о трассе, которая ведёт от деревни Большая Куликовка до деревни Бакино (а также улицу Соловьиную, уже в самом Бакино). Капитальный ремонт обойдётся примерно в 23 миллиона рублей (что соответствует стартовой – максимальной – цене госзакупки).

Компания стала победителем (и единственным участником) соответствующего аукциона. Контракт уже заключён. Заказчиком выступает администрация округа.

“МонолитСтрой” должен выполнить задание уже к 1 декабря текущего года.

Напомним, это далеко не первый госзаказ для данной компании. Так, сейчас в самом Орле именно это ООО занимается масштабным капремонтом Машиностроительной улицы.

ИА “Орелград”