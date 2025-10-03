Областная стоматологическая поликлиника расширила полномочия

3.10.2025 | 12:25 Медицина, Новости

Она получила дополнительный статус «клинической».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Соответствующий приказ подписала Ольга Бухвостова, исполняющая обязанности главы Департамента здравоохранения Орловской области. Документ опубликован на официальном портале нашего региона.

О получении нового статуса ходатайствовала сама поликлиника, а также Орловский государственный университет имени Тургенева.

Слово «клиническая» означает, что полномочия учреждения значительно расширяются. Теперь поликлиника сможет заниматься не только диагностикой и лечением пациентов, но также научной, исследовательской и образовательной деятельностью. Как правило, «клинические» учреждения активно используют современные разработки на практике.

ИА «Орелград»


