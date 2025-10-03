Новую чрезвычайную комиссию создали в Орле

Она будет оценивать условия проживания попавших в беду граждан.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил положение о комиссии по установлению фактов проживания граждан, в том числе иностранных, и людей без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. Основная цель нового коллегиального органа заключается в выявлении нарушений условий жизнедеятельности таких людей и фактов утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации на территории города Орла.

Комиссия будет руководствоваться методическими рекомендациями по порядку подготовки списков граждан, нуждающихся в получении единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости. Иными словами, решение о выделении помощи гражданам, попавшим в беду при введении режима чрезвычайной ситуации, городские власти будут принимать на основании заключения комиссии.

Постановлением мэрии утверждены критерии принятия таких решений. Например, факт проживания пострадавших в возрасте от 14 лет в жилых помещениях, которые попали в зону чрезвычайной ситуации, решением комиссии устанавливается на основании следующих критериев: пострадавший зарегистрирован по месту жительства или пребывания, либо у него имеется договор аренды или социального найма жилья, которое попало в зону чрезвычайной ситуации.

Потребуются выписка из похозяйственной книги, справка о составе семьи, справки с места работы или учебы, справки медицинских организаций, документы, подтверждающие оказание медицинских, образовательных или социальных услуг по месту жительства, при наличии – справка из территориального органа МВД РФ о проживании по указанному адресу или судебное решение об установлении факта проживания в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации.

Подтверждение лишь одного из множества критериев не является исчерпывающим основанием для установления факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, подчеркнуто в документе мэрии. Факт проживания детей в возрасте до 14 лет автоматически устанавливается решением комиссии, если установлен факт проживания в том же доме хотя бы одного из родителей, с которым проживает ребенок. Добавим, что основанием для начала работы комиссии является заявление, поступившее от гражданина, претендующего на помощь от мэрии.

ИА «Орелград»