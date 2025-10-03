В Орле повысят привлекательность общественного транспорта

А также сформируют оптимальную маршрутную сеть.

Документ планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2026-2027 годы утвердила администрация областного центра. Как следует из документа, планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения города Орла в транспортных услугах, повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения. Соответственно ожидаемыми результатами станут: повышение безопасности транспортного обслуживания населения и привлекательности общественного транспорта, увеличение пассажиропотока, повышение регулярности движения.

«Целями развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе Орле являются: снижение затрат времени на передвижения городского пассажирского транспорта; снижение загруженности улично-дорожной сети в центральной части города, повышение безопасности участников движения – говорится в документе. Основными задачами на ближайшие два года городские власти видят формирование оптимальной маршрутной сети, проведение конкурсов для перевозчиков, усиление контроля в этой сфере.

В частности, конкурсы на право обслуживания дачных маршрутов будут проведены в марте-апреле 2026 и 2027 годов, а по другим городским маршрутам конкурсы будут проводить по мере необходимости. Оценили власти и текущее состояние и проблемы в организации регулярных перевозок. Из документа следует, что в областном центре работают МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 18 частных перевозчиков. В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется по трем трамвайным, пяти троллейбусным и 26 автобусным маршрутам, а летом открываются еще три дополнительных дачных маршрута.

«Общее количество автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по 26 маршрутам, составляет 302 единицы, – следует из информации мэрии. – Для перевозки маломобильных категорий граждан в городе Орле используется 50 низкопольных или полунизкопольных автобусов и 16 низкопольных троллейбусов. Для осуществления оперативного контроля за выпуском и работой транспортных средств на маршруте автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС».

Что касается проблем, то власти, прежде всего, выделяют «характерные концентрированные по времени и направлениям часы «пик». Также они отмечают случаи использования «подвижного состава малого класса с превышением установленных норм вместимости», которые не являются редкостью. Подобные факты приводят к снижению качества обслуживания пассажиров, а также напрямую влияют на их безопасность. «Решение данной проблемы возможно путем замены подвижного состава малой вместимости транспортными средствами средней и большой вместимости», – считают в мэрии.

ИА «Орелград»