Структура ГК «Калашников» купила долю в орловской швейной фабрике

«Триада-ТКО» приобрела 21% в компании «Шатл».

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, с которыми ознакомился РБК.

ООО «Шатл» зарегистрировано в Орловской области в посёлке Кромы. Оно имеет право заниматься производством спецодежды и верхней одежды, а также торговлей.

Согласно открытым данным, в 2024 году «Шатл» сработал с выручкой в 122 миллиона рублей и чистой прибылью в 2,2 миллиона рублей. При этом у компании есть кредиторская задолженность в 47 миллионов.

«Триада-ТКО» входит в Группу компаний «Калашников». Покупка части «Шатла» стала лишь фрагментом большого процесса. В общей сложности, «Триада» приобрела от 21% до 100% в уставном капитале восьми швейных компаний в четырёх регионах ЦФО.

