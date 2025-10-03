Структура ГК «Калашников» купила долю в орловской швейной фабрике

3.10.2025 | 12:40 Новости, Экономика

«Триада-ТКО» приобрела 21% в компании «Шатл».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, с которыми ознакомился РБК.

ООО «Шатл» зарегистрировано в Орловской области в посёлке Кромы. Оно имеет право заниматься производством спецодежды и верхней одежды, а также торговлей.

Согласно открытым данным, в 2024 году «Шатл» сработал с выручкой в 122 миллиона рублей и чистой прибылью в 2,2 миллиона рублей. При этом у компании есть кредиторская задолженность в 47 миллионов.

«Триада-ТКО» входит в Группу компаний «Калашников». Покупка части «Шатла» стала лишь фрагментом большого процесса. В общей сложности, «Триада» приобрела от 21% до 100% в уставном капитале восьми швейных компаний в четырёх регионах ЦФО.

ИА «Орелград»


