Окружных чиновников обязали сдавать подарки

Подарки стоимостью менее 3000 рублей чиновникам могут вернуть.

Депутаты Орловского окружного Совета приняли положение о порядке сообщения муниципальными служащими сведений о получении ими подарков. Последние могут быть вручены чиновникам на протокольных и других официальных мероприятиях, а также в служебных командировках. Принятие подарка не является нарушением закона, а вот сокрытие данного факта могут расценить как нарушение антикоррупционного законодательства. Из нового документа следует, что муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических или юридических лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей.

Исключение сделано только для подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями и служебными командировками. В этой сфере и введен контроль. Так, чиновники обязаны уведомлять обо всех случаях получения подарка в рамках мероприятий, участие в которых связано с исполнением ими служебных обязанностей. Уведомления они обязаны подавать в течение трех рабочих дней со дня получения подарка в бухгалтерию администрации округа.

К уведомлению необходимо приложить документы, если таковые имеются, подтверждающие стоимость подарка. Это может быть кассовый или товарный чек, например. Это важно, поскольку от стоимости подарка зависит его дальнейшая судьба. Презент, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей, сдается в мэрию на хранение по акту приема-передачи с обязательной регистрацией в соответствующем журнале. Более того, он принимается к бухгалтерскому учету органом местного самоуправления.

Если сведения о рыночной цене подарка не подтверждаются документально, его цену будут определять экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его чиновнику по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, следует из документа. Если подарок стоит свыше 3 тысяч рублей, то он включается в Реестр муниципального имущества Орловского муниципального округа. Однако чиновник имеет право его выкупить. На это ему отводится два месяца со дня сдачи подарка.

Отдельно прописана норма о судьбе подарков, изготовленных из драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае отказа чиновников от выкупа такого подарка последний подлежит передаче в ФКУ «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней». Проще говоря, подаренные чиновникам драгоценности будут передаваться в Гохран России, действующий при Министерстве финансов РФ.

Другие невыкупленные подарки могут использоваться «для обеспечения деятельности органа местного самоуправления Орловского муниципального округа». В случае если подарок не выкуплен или не реализован, специально созданная комиссия также может принять решение о реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИА «Орелград»