В Орле отвели 31 место под елочные базары

Право торговать новогодними елками надо будет выиграть на торгах.

Управление экономического развития администрации города Орла объявило о проведении 7 ноября 2025 года в 16.00 в малом зале мэрии аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Каждый лот, а всего их будет 31, представляет собой конкретное торговое место площадью 16 квадратных метров. Все они расположены по определенным адресам, утвержденным городскими властями соответствующей схемой.

Речь идет о торговых площадках под размещение елочных базаров. На всех выставленных на торги объектах будет разрешена торговля хвойными деревьями и лапником. Начальная стоимость каждого лота составляет 15 292,16 рубля, шаг аукциона (минимальная величина повышения цены) установлен в размере 2000 рублей. Торговля новогодними елками будет разрешена в Орле в период с 15 по 31 декабря 2025 года включительно.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы. Они вправе действовать через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. Аукцион проведут в присутствии участников. Неявка последних не является основанием для отмены аукциона либо его переноса.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Но в этом случае победителем объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую начальную цену места размещения нестационарного объекта. Участникам придется внести задаток, в размере, равном начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется. Проигравшим задаток вернут, победителю его зачтут в счет оплаты всего лота.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о проведении муниципальных елок (возрастное ограничение 6+). Как уже рассказывал «Орелград», 25 декабря в 11 часов состоится елка в Орловском городском центре культуры. Аналогичные мероприятия пройдут там же 26 декабря в 11 и 14 часов. Наконец, 29 декабря в 11 часов елку проведут в КДЦ «Металлург». Частью праздников станут вручения подарков, интермедии с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также показы спектаклей.

ИА “Орелград”