Орловцев позвали на выставку карикатуры

Веселая выставка начала работать в областной библиотеке.

Выставка литературы под названием «Карикатура. Шарж» из цикла «Мир изобразительного искусства» открылась в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она будет работать до ноября. В качестве экспонатов выставлены альбомы репродукций картин и рисунков известных художников-карикатуристов, книги о развитии этого жанра в России, сатирические журналы. Организаторы приглашают всех любителей искусства, литературы и юмора, а также всех тех, кто интересуется историей и тенденциями развития в области графического искусства.

«Карикатура и шарж – два жанра, которые на протяжении веков остаются актуальными и востребованными, – отмечают в «Бунинке». – В СССР карикатура стала мощным инструментом пропаганды. Она использовалась для борьбы с внешними врагами и внутренними недостатками общества. Известные мастера жанра: Владимир Маяковский, Дмитрий Моор, Кукрыниксы, Борис Ефимов. В периоды репрессивного государственного руководства художники прибегали к символам и аллегориям, для сокрытия очевидного смысла выбирали в качестве героев карикатур сказочных, фольклорных или литературных персонажей».

Организаторы выставки подчеркивают, что карикатуры популярны всегда, однако в этом жанре наблюдается определенная сезонность. Подмечено, например, что популярность таких произведений, особенно политического шаржа и едкой сатиры, заметно растет в периоды войн, революций, политического и социального напряжения в обществе. А сейчас как раз время, которое простым не назовешь. Геополитическая ситуация остается напряженной, и многие отечественные издания, в том числе виртуальные, все активнее используют карикатуры, доказывая тем самым, что данный жанр не умер.

«Карикатура и шарж остаются важными инструментами социальной критики и художественного выражения, – говорят в «Бунинке». – Они помогают высмеивать пороки общества, отражать актуальные события и формировать общественное мнение через призму юмора и сатиры. В современном мире эти жанры активно развиваются в медиа пространстве, включая интернет-платформы и социальные сети, где художники продолжают создавать остроумные и актуальные работы. Важно отметить, что оба жанра требуют от художника высокого мастерства, чувства меры и такта, поскольку грань между юмором и оскорблением может быть очень тонкой».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»