Жители Орловской области стали богаче

Объем их денежных доходов вырос на 14 процентов.

Как сообщает Орелстат, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в июле 2025 года составила 63 098 рублей. По сравнению с июнем 2025 года она снизилась на 7,3 процента, а по сравнению с июлем предыдущего года выросла на 16,7 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2025 года увеличилась по сравнению с июлем 2024 года на 6,7 процента.

В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется дифференциация. Если в финансовой и страховой деятельности средняя зарплата составляет 94 353 рубля, то в сфере образования – всего 32 534 рубля. Статистики также подсчитали, что в первом полугодии 2025 года совокупный объем денежных доходов населения Орловской области составил 231,327 миллиарда рублей и увеличился на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Денежные расходы жителей Орловщины за тот же период времени составили 208,538 миллиарда рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 12,7 процента. Статистики подсчитали, что орловцы за тот же период времени потратили на покупку различных товаров и оплату услуг 184,624 миллиарда рублей. Рост таких расходов по сравнению с 2024 годом составил 12,9 процента. Отмечают аналитики и тот факт, что сбережения орловцев тоже увеличились. Их прирост в первой половине текущего года оценивается в 22,789 миллиарда рублей. Годом ранее объем сбережений населения региона тоже вырос, но на 17,763 миллиарда рублей.

«Реальные денежные доходы во втором квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3,3 процента, – следует из данных Орелстата. – Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) во втором квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3,8 процента».

В структуре денежных доходов населения Орловской области во втором квартале текущего года по сравнению с прошлогодними данными выросли доли оплаты труда и доходов от собственности. При этом снизились доли доходов от предпринимательской деятельности и социальных выплат.

ИА «Орелград»