В Орловской области отметили 25-летие мировой юстиции

Торжественная церемония прошла в администрации региона.

Её посвятили 25-летию мировой юстиции Орловской области. В церемонии участвовал губернатор Андрей Клычков, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, глава облсуда Елена Суворова и другие официальные лица.

«Мировые судьи, работники аппаратов достойно выполняют возложенные на них обязанности, обеспечивая доступность судопроизводства, его открытость, в том числе за счёт внедрения современных информационных технологий», – отметил Андрей Клычков.

Работникам юстиции вручили почётные грамоты и благодарности губернатора и облсовета, ведомственные награды. Также медалью «За трудовые успехи» был отмечен начальник Управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области Алексей Тюрняков.

Частью церемонии стало выступление творческих коллективов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ИА «Орелград»