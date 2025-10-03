В Орловской области отметили 25-летие мировой юстиции

3.10.2025 | 14:40 Закон и порядок, Новости

Торжественная церемония прошла в администрации региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Её посвятили 25-летию мировой юстиции Орловской области. В церемонии участвовал губернатор Андрей Клычков, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, глава облсуда Елена Суворова и другие официальные лица.

«Мировые судьи, работники аппаратов достойно выполняют возложенные на них обязанности, обеспечивая доступность судопроизводства, его открытость, в том числе за счёт внедрения современных информационных технологий», – отметил Андрей Клычков.

Работникам юстиции вручили почётные грамоты и благодарности губернатора и облсовета, ведомственные награды. Также медалью «За трудовые успехи» был отмечен начальник Управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области Алексей Тюрняков.

Частью церемонии стало выступление творческих коллективов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования