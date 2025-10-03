Переселенца из Херсона уличили в мошенничестве

Провернуть аферу ему помогла орловская родственница.

Ливенский районный суд рассмотрел уголовное дело, фигурантами которого стали брат и сестра. Их обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Как пояснили в пресс-службе суда, подсудимый до 2023 года проживал на территории Херсонской области, а его сестра – в Ливенском районе Орловской области.

В 2023 году мужчина перебрался на Орловщину и обрел статус вынужденного переселенца. Он получил положенный по закону государственный жилищный сертификат – Россия выдала ему социальную выплату на приобретение жилья. Такие сертификаты имеют строго целевое назначение и положены тем, кто из-за боевых действий на Украине и новых территориях РФ был вынужден покинуть свое постоянное место жительства. В данном случае переселенец решил сертификат обналичить и получить деньги. Однако с точки зрения закона подобные действия означают хищение бюджетных средств.

«На основании договора купли-продажи брат приобрел у сестры квартиру в Ливенском районе за счет государственного жилищного сертификата, – рассказали в пресс-службе Ливенского районного суда. – Впоследствии бюджетные денежные средства в размере 2 928 000 рублей за квартиру были переведены сестре, которая их обналичила и передала брату. Через три месяца брат подарил квартиру сестре. При регистрации договора дарения в МФЦ был установлен факт мошеннических действий брата и сестры».

Подсудимые в судебном заседании вину признали частично, что было зачтено им в качестве смягчающего наказания обстоятельства. Кроме того, суд учел добровольное возмещение братом причиненного ущерба и наличие у сестры инвалидности. Отягчающих вину обстоятельств не было установлено. Суд признал фигурантов виновными, но дал им хороший шанс на исправление – за решетку их пока не отправят.

Каждому из осужденных назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, в течение которого они своим поведением должны доказать исправление. Кроме того, каждому осужденному назначен штраф в размере 300 000 рублей. На время испытательного срока суд запретил брату и сестре менять постоянное место жительства без разрешения специализированного органа. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”