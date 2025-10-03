Правительство Орловщины заключило соглашение с Роскачеством

3.10.2025 | 14:23 Новости, Экономика

Также утверждена соответствующая Дорожная карта.

Глава Роскачества Максим Протасов. Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Документы подписали сегодня. Встреча губернатора Андрея Клычкова и главы Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максима Протасова состоялась в администрации области.

Как пишет пресс-служба губернатора, совместная работа предусматривает привлечение орловских предприятий к сертификации в «Системе подтверждения качества российской продукции», а также получению национального «Знака качества».

«Мы будем работать по всем направлениям и мерам поддержки, которые оказывает Роскачество для предприятий, организаций и потребителей. Будем повышать потребительскую грамотность орловцев для того, чтобы они выбирали правильные товары, а лучшими товарами становились произведенные на Орловщине», – заявил Протасов.

Со своей стороны, губернатор заверил главу Роскачества в том, что орловские предприятия «заинтересованы в сотрудничестве» и «готовы внедрять предлагаемые инструменты и механизмы работы».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования