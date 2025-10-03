Правительство Орловщины заключило соглашение с Роскачеством

Также утверждена соответствующая Дорожная карта.

Документы подписали сегодня. Встреча губернатора Андрея Клычкова и главы Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максима Протасова состоялась в администрации области.

Как пишет пресс-служба губернатора, совместная работа предусматривает привлечение орловских предприятий к сертификации в «Системе подтверждения качества российской продукции», а также получению национального «Знака качества».

«Мы будем работать по всем направлениям и мерам поддержки, которые оказывает Роскачество для предприятий, организаций и потребителей. Будем повышать потребительскую грамотность орловцев для того, чтобы они выбирали правильные товары, а лучшими товарами становились произведенные на Орловщине», – заявил Протасов.

Со своей стороны, губернатор заверил главу Роскачества в том, что орловские предприятия «заинтересованы в сотрудничестве» и «готовы внедрять предлагаемые инструменты и механизмы работы».

ИА «Орелград»