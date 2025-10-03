В Орле завершилась тренировка по гражданской обороне

3.10.2025 | 14:30 Закон и порядок, Новости

Мероприятие длилось два дня.

Фото: vk.com/oreladm

Масштабные учения проводились в рамках аналогичных всероссийских мероприятий.

Алгоритмы действий при возникновении опасностей отрабатывали экстренные службы региона. Также в тренировках участвовали органы управления.

В ходе мероприятия на базе «Орёлводоканала» развернули защитное сооружение, в подвалах домов — укрытия, в школе №30 — пункт выдачи средств индивидуальной защиты. Это стало первой частью учений.

Затем на «Спецавтобазе» оборудовали станцию обеззараживания транспорта, в школе №6 – сборный эвакуационный пункт.

Благодаря всем этим действиям удалось отработать алгоритмы действий и взаимодействия при ЧС, а также выявить слабые места и скорректировать ошибки. Итоги подвели на селекторном совещании.

Информацию сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

ИА «Орелград»


