Рынок автокредитов вырос на 17%

В сентябре россияне взяли в банках кредитов на автомобили на сумму около 203 млрд рублей.

Объем первого месяца осени на 17% превышает итоги августа, однако ниже на 18% аналогичного периода 2024 года. Такова аналитика ВТБ.

По итогам девяти месяцев общий объем автокредитования превысил 1,1 трлн рублей. Отставание от аналогичного периода 2024 – 38%. Однако отмечается устойчивая положительная динамика – разрыв сокращается.

Экспертами ВТБ ситуация характеризуется как «мягкий разгон». Основные факторы роста – субсидированные программы автопроизводителей и государственная программа поддержки, действующие в сегменте новых автомобилей. Раскрытие потенциала рынка машин с пробегом должно последовать за смягчением политики регулятора. В этом секторе траектория зависит от уровня ключевой ставки.

ИА “Орелград”