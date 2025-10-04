Эффективность муниципальных акций оценит КСП

Проведение контрольного мероприятия запланировано на четвертый квартал 2025 года.

Контрольно-счетная палата города Орла представила план своей деятельности на четвертый квартал 2025 года. В него, в числе прочего, включена проверка управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. В частности, аудиторы оценят эффективность управления акциями акционерных обществ, принадлежащими муниципальному образованию «Город Орел». Оценка будет производиться за 2023-2024 годы, но в случае необходимости она охватит и другие периоды.

Всего муниципалитет контролирует четыре акционерных общества, среди которых, конечно, выделяется АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Напомним, что власти города Орла уже несколько лет безуспешно пытаются продать 100-процентный пакет акций этой организации. Выручить за него планируется более 1,1 миллиарда рублей, причем потенциальная выручка на протяжении последних лет закладывается в бюджет областного центра в качестве источника погашения его дефицита.

В состав гостиничного комплекса «Орел-Отель» входят две гостиницы «Орел» и «Русь», которые находятся в самом центре города Орла. Последний раз этот комплекс пытались пустить с молотка в июле 2025 года, но аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Напомним, пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» составляет 100 процентов его уставного капитала и состоит состоящий из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

При стоимости активов в 10,823 миллиона рублей начальная цена пакета акций «Орел-Отеля» на торгах в июле этого года была установлена в размере 1,179 миллиарда рублей. Среднесписочная численность работников комплекса по состоянию на начало 2025 года составляла 93 человека. Аудиторам предстоит проверить, что получает город Орел от управления акциями гостиничного комплекса, а также других муниципальных АО. Проверка пройдет на основании поручения Орловского городского Совета народных депутатов, который в сентябре значительно обновил свой состав после прошедших выборов. Поручение о проверке было дано предыдущим созывом еще в декабре 2024 года.

По данным мэрии, в 2024 году, помимо четырех акционерных обществ, экономическую деятельность в Орле вели восемь муниципальных предприятий. МУП «ЖРЭП» (Заказчик) и АО «Управление капитального строительства города Орла» находятся в процедуре банкротства. В то же время уже завершилась ликвидация МУП «Столовая № 30», МУП города Орла «Зеленстрой» и МУП «Совхоз «Коммунальник». В 2024 году муниципальными предприятиями и акционерными обществами в бюджет города Орла было перечислено 9,9 миллиона рублей части чистой прибыли и дивидендов, или 100 процентов годового плана.

ИА «Орелград»