Амчанку наказали за торговлю «левой» водкой

Правонарушение выявили сотрудники полиции.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Мценский» уличили местную бизнес-леди в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Ранее сотрудники полиции проверили торговый павильон, расположенный в городе Мценске. Принадлежит он женщине, имеющей регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. В ходе проверки был выявлен факт оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих их легальность.

Всего в торговом павильоне полиция изъяла 112 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра каждая, наполненных прозрачной жидкостью. Из них 21 бутылка имела этикетку с надписью «Водка «Океан», 90 бутылок – с надписью «Водка «Родник Сибири», а еще одна бутылка продавалась без этикетки. По факту изъятия водки в отношении ИП было возбуждено дело об административном правонарушении и инициировано проведение административного расследования.

Также была назначена экспертиза изъятой продукции. Ее провели в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Орловской области. Согласно экспертному заключению представленная на исследование жидкость в 12 бутылках является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 36 процентов, то есть крепостью 36 градусов. В составе водки были выявлены вредные для здоровья микрокомпоненты: ацетальдегид, этилацетат, метилацетат и изобутилацетат.

Административные дела, предусмотренные частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, рассматривают арбитражные суды. Вот и в данном случае полиция передала материалы административного дела на рассмотрение в областной арбитраж. Тот счел вину ИП доказанной и постановил привлечь бизнес-леди к ответственности в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Изъятую водку суд распорядился передать для уничтожения в службу судебных приставов.

ИА «Орелград»