Платные тарифы установили для ливенской гимназии

Соответствующее постановление приняла администрации города.

Администрация Ливен распорядилась об установлении тарифа на платную образовательную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия города Ливны». Речь идет об образовательных услугах, оказываемых сверх муниципального задания. Согласно постановлению мэрии с 1 октября 2025 устанавливаются тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые гимназией: по реализации дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Ментальная математика» – в размере 177,18 рублей за один учебный час.

Тариф на реализацию дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Школа плюс» установлен в размере 177,18 рублей за один учебный час. Одновременно утратившим силу признано постановление администрации города Ливны, изданное в октябре 2023 года. В соответствии с ним тариф составлял 150 рублей за одно занятие, а две указанные образовательные услуги тогда были объединены в одну. Таким образом, обучение немного подорожало и разделилось на два отдельных направления.

Тем временем Контрольно-счетная палата города Ливны провела проверку эффективности и целевого расходования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа № 11» бюджетных средств, направленных на оплату труда в 2024 году и прошедшем периоде 2025 года. Как следует из отсчета аудиторов, по результатам проверки выявлены нарушения «Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций города Ливны», утвержденного постановлением горадминистрации еще в 2011 году.

«Выявлены нарушения при начислении заработной платы работникам учреждения, установлены иные нарушения, – сообщила КСП, не вдаваясь в детали. – По результатам проверки в адрес директора МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 11» направлено представление. Копия акта направлена главе города и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

ИА «Орелград»