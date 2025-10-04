Курянин съездил в Орловскую область для грабежа

Орловский суд лишил свободы жителя Курской области.

Неоднократно судимый житель Курской области предстал перед Глазуновским районным судом по обвинению в совершении кражи и покушении на совершение грабежа. Как рассказали в пресс-службе суда, преступления были совершены в мае 2025 года. В тот день курянин сначала зашел в орловский магазин «Пятерочка», где прихвати со стеллажа тайно «две бутылки спиртосодержащих напитков». Оплачивать товар он не собирался, так и выбежал с ним из торговой точки. Правда, далеко убежать ему не удалось – его заметили сотрудники магазина, которые догнали вора на автостоянке.

«На территории автостоянки перед магазином сотрудниками магазина была вновь предпринята попытка пресечь преступные действия подсудимого, в результате чего одна бутылка спиртосодержащего напитка был у него изъята, но со второй он места совершения преступления скрылся, тем самым совершил покушение на открытое хищение товарно-материальных ценностей, причинив своими действиями материальный ущерб», – так описали данную ситуацию в пресс-службе суда.

На этом «гастролер» не остановился и в тот же день похитил велосипед марки STELS Navigator 340, принадлежащий местной жительнице. В судебном заседании вину он признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у подсудимого малолетнего ребенка, добровольное возмещение им имущественного ущерба и заглаживание вреда, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, состояние здоровья.

В качестве отягчающего наказание обстоятельства суд учел наличие рецидива преступления. По итогам рассмотрения уголовного дела курянин получил 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»