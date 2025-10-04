Глава Мценска Кочетаев приказал развивать промышленность

Показатели промышленного производства должны расти ежегодно.

Глава города Мценска Николай Кочетаев, который все еще занимает данную должность, утвердил план мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала города. Действие документа рассчитано на 2025-2027 годы. В частности, Николай Кочетаев распорядился сформировать перечень ведущих промышленных предприятий, имеющих определяющее значение для экономики Мценска, а также на постоянной основе проводить мониторинг их деятельности, выявлять основные риски ухудшения экономической ситуации на флагманах местной промышленности.

Постановление администрации предусматривает привлечение финансовых инструментов государственной поддержки для модернизации и развития промышленных предприятий города Мценска, их участие в получении федеральных и региональных мер государственной поддержки, реализуемых через государственные программы РФ и Фонд развития промышленности Орловской области, участие в национальном проекте «Повышение производительности труда».

Сама же мэрия займется привлечением инвестиций в промышленность города Мценска, сопровождением инвестиционных проектов, подготовкой новых перспективных инвестиционных предложений в сфере промышленности, продвижением инвестиционного потенциала города. Планом также предусмотрены мероприятия по развитию кадрового потенциала промышленности, а именно: выявление потребности действующих предприятий в кадрах, а также прогноз потребности инвесторов в кадрах при реализации инвестиционных проектов на срок их реализации.

Планируется и развитие промышленного туризма в сфере профориентации, причем развивать такой туризм в городе собираются за счет учащихся общеобразовательных учреждений. В частности, Николай Кочетаев распорядился проводить для школьников не менее 10 экскурсий в год на ведущие промышленные предприятия. Постановлением заданы и конкретные целевые показатели. Так, объем отгруженной продукции обрабатывающих производств по итогам текущего года должен увеличиться на 12,8 процента к уровню 2024 года. В 2026 году показатель должен возрасти на 13,8 процента к уровню 2025 года, а в 2027 году – на 7 процентов к уровню 2026 года.

Предусмотрено достижение роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий промышленности по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». В данном случае темп роста в действующих ценах должен быть таким: 2025 год – 268,4 процента к уровню 2024 года; 2027 год – 100,5 процента к уровню 2026 года. Напомним, еще в июле 2025 года полномочия Николая Кочетаева в качестве главы города по иску прокуратуры досрочно прекратил Мценский районный суд. Причиной стал конфликт интересов с ООО «Стандарт», фирмой супруги чиновника, из-за чего, по мнению надзорного органа, он утратил доверие. Однако Кочетаев обжаловал решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

