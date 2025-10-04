Глава Мценска Кочетаев приказал развивать промышленность

4.10.2025 | 17:08 Новости, Экономика

Показатели промышленного производства должны расти ежегодно.

Фото: Портал Орловской области

Глава города Мценска Николай Кочетаев, который все еще занимает данную должность, утвердил план мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала города. Действие документа рассчитано на 2025-2027 годы. В частности, Николай Кочетаев распорядился сформировать перечень ведущих промышленных предприятий, имеющих определяющее значение для экономики Мценска, а также на постоянной основе проводить мониторинг их деятельности, выявлять основные риски ухудшения экономической ситуации на флагманах местной промышленности.

Постановление администрации предусматривает привлечение финансовых инструментов государственной поддержки для модернизации и развития промышленных предприятий города Мценска, их участие в получении федеральных и региональных мер государственной поддержки, реализуемых через государственные программы РФ и Фонд развития промышленности Орловской области, участие в национальном проекте «Повышение производительности труда».

Сама же мэрия займется привлечением инвестиций в промышленность города Мценска, сопровождением инвестиционных проектов, подготовкой новых перспективных инвестиционных предложений в сфере промышленности, продвижением инвестиционного потенциала города. Планом также предусмотрены мероприятия по развитию кадрового потенциала промышленности, а именно: выявление потребности действующих предприятий в кадрах, а также прогноз потребности инвесторов в кадрах при реализации инвестиционных проектов на срок их реализации.

Планируется и развитие промышленного туризма в сфере профориентации, причем развивать такой туризм в городе собираются за счет учащихся общеобразовательных учреждений. В частности, Николай Кочетаев распорядился проводить для школьников не менее 10 экскурсий в год на ведущие промышленные предприятия. Постановлением заданы и конкретные целевые показатели. Так, объем отгруженной продукции обрабатывающих производств по итогам текущего года должен увеличиться на 12,8 процента к уровню 2024 года. В 2026 году показатель должен возрасти на 13,8 процента к уровню 2025 года, а в 2027 году – на 7 процентов к уровню 2026 года.

Предусмотрено достижение роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий промышленности по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». В данном случае темп роста в действующих ценах должен быть таким: 2025 год – 268,4 процента к уровню 2024 года; 2027 год – 100,5 процента к уровню 2026 года. Напомним, еще в июле 2025 года полномочия Николая Кочетаева в качестве главы города по иску прокуратуры досрочно прекратил Мценский районный суд. Причиной стал конфликт интересов с ООО «Стандарт», фирмой супруги чиновника, из-за чего, по мнению надзорного органа, он утратил доверие. Однако Кочетаев обжаловал решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

