Юных орловцев предостерегли от помощи злоумышленникам

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

Профилактическая беседа сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних городского УМВД была проведена с учениками 11 класса лицея № 1 города Орла. Школьникам рассказали об ответственности за административные правонарушения и напомнили о так называемом «комендантском часе», действующем для несовершеннолетних. Поясним, что в соответствии с законодательством после 22 часов вечера несовершеннолетние не вправе находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

«Также в ходе беседы со старшеклассниками инспектор ПДН коснулась темы профилактики экстремизма в молодежной среде, обеспечения безопасности в сети Интернет, при использовании различных мессенджеров, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – Среди данных сотрудником полиции рекомендаций: не переходить по присланным ссылкам, особенно с предложением работы. За ними могут скрываться злоумышленники, которые вовлекают подростков в совершение противоправной деятельности».

Тем временем прокуратура Железнодорожного района города Орла разъяснила, как защитить ребенка от деструктивного контента. Из памятки ведомства следует, что в современном мире развитых информационно-коммуникационных технологий стоит острая необходимость принятия превентивных мер по защите подростков от влияния идеологической экспансии и вредных информационных и психологических воздействий. Особенно это относится к «деструктивной информации в Интернете».

Как сообщает надзорное ведомство, современные дети живут в условиях гиперинформационного общества. Информацию они в основном черпают из интернета, при этом не каждый ребенок или подросток может ее правильно проанализировать. По данным ведомства, в целом в России из 9 миллионов детей в возрасте до 14 лет около 40 процентов посещают сайты, на которых размещены порнографические материалы. Примерно 20 процентов детей смотрят онлайн-видео, содержащие унизительные сцены и другие негативные материалы.

Для защиты несовершеннолетних от влияния деструктивной информации необходимо объяснять ребенку о том, что не вся информация в интернете достойна доверия, отмечают в прокуратуре Железнодорожного района. Необходимо хотя бы периодически контролировать виртуальных друзей детей и подростков, сообщества и сайты, которые они посещают. Следует проводить с ними беседы о запрете размещения в интернете информации конфиденциального характера или фото, о запрете реальных личных встреч с «виртуальными друзьями», поскольку те могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.

«Вербовщики опираются на возрастные ограничения: слабая, неустойчивая психика, повышенная внушаемость, низкая самооценка; неумение взаимодействовать с окружающими, плюс трудная ситуация (семейные проблемы и т.д.); отсутствие духовного воспитания, недостаточная степень гуманитарного образования; реальная жажда самоутвердиться в социуме, однако сил для этого не хватает, а потому нужна помощь покровителей и др.»», – перечислили в надзорном ведомстве.

Прокуроры советуют всегда поддерживать разговор с ребенком, о чем бы он ни был, искренне интересоваться его жизнью, придумать ему занятие, чтобы у него было больше увлечений. Тогда ребенка вряд ли затянет виртуальная реальность. «Допустимо и осторожное использование директивных методов – твердый и однозначный запрет участия в таких группах: ребенок должен знать понять, что это недопустимо, это родительский запрет. При выявлении фактов изменения поведения (агрессивность, эмоциональное возбуждение, страх, волнение, паника) необходимо выяснить причину, а при отсутствии контакта со стороны ребенка – обратиться к специалистам», – подытожила прокуратура.

ИА «Орелград»