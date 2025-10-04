Окружным властям посоветовали оптимизировать расходы

Соответствующую рекомендацию дали местные парламентарии.

Депутаты Окружного совета приняли к сведению информацию об исполнении бюджета Орловского муниципального округа за первое полугодие 2025 года. Ее на прошедшей сессии представила администрация округа. По доходам местный бюджет исполнен в сумме 1,131 миллиарда рублей. В структуре поступлений налоговые доходы составили 37 процентов, или 418,582 миллиона рублей, неналоговые доходы – 6,6 процента, или 74,943 миллиона рублей, безвозмездные поступления – 56,4 процента, или 637,981 миллиона рублей.

Основным налоговым источником доходов бюджета муниципального округа, доля которого составляет 67,7 процента, стал налог на доходы физических лиц. Поступления по нему за первую половину 2025 года составили 283,189 миллиона рублей, или 41,7 процента к годовому плану. Структура неналоговых доходов бюджета Орловского муниципального округа выглядит так: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, – 27,676 миллиона рублей, или 34,8 процента к годовому плану; доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов, – 2,307 миллиона рублей, или 57,7 процента к годовому плану.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, за отчетный период времени составили 26,35 миллиона рублей, или 87,8 процента к годовому плану; плата за негативное воздействие на окружающую среду – 15,186 миллиона рублей, или 104,9 процента к годовому плану. На долю других видов неналоговых доходных источников приходится 4,6 процента их общего объема или 3,422 миллиона рублей. Что касается расходов, то они в первой половине года сложились в сумме 1,14 миллиарда рублей.

Таким образом, отчетный период времени округ завершил с дефицитом в сумме 9,462 миллиона рублей. Депутаты Окружного совета по итогам рассмотрения отчета о бюджете рекомендовали администрации округа принимать меры к оптимизации бюджетных расходов, а получателям средств бюджета – обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, а также исключить факты несвоевременного освоения средств, выделенных им из бюджета.

ИА “Орелград”