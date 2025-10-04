Орловчанка жестоко избила соперницу

Потерпевшая подала на обидчицу заявление в полицию.

Мценский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы по части 1 статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ (нанесение побоев потерпевшей). В пресс-службе суда отметили, что это не первое подобное правонарушение, совершенное данной гражданкой. В ноябре 2023 года она уже представала перед судом по похожему обвинению, но тогда ее действия были квалифицированы в рамках административного кодекса по статье 6.1.1 КоАП (побои). Ее наказали административным штрафом в размере 5000 рублей. Теперь за аналогичное деяние женщина попала под уголовное преследование.

«По материалам дела 30 мая 2024 года потерпевшая с 2 до 3 часов ночи с тремя друзьями находилась около кафе, когда подъехал автомобиль, из которого вышла осужденная, – сообщает пресс-служба Мценского районного суда. – Осужденная стала разговаривать с потерпевшей на повышенных тонах о взаимоотношениях с ее бывшим мужем. Итог разговора вылился в нанесение осужденной удара рукой в лицо потерпевшей, несмотря на попытки последней увернуться от удара».

Судя по описанию событий, подсудимая продолжила наносить удары сопернице, затем схватила ее за волосы и повалила на бетонную плиту. Причем голова потерпевшей опала под забор, из-за чего она получила многочисленные ушибы и ссадины, в том числе на лице и шее. Кроме того, у нее оказалась «счесана» спина. Подсудимая стала избивать лежащую соперницу руками и ногами, била, в том числе, по ребрам и животу, после чего уехала на машине с места преступлении. Потерпевшая же отправилась в полицию и написала заявление на свою обидчицу.

«Виновность осужденной судом установлена собранными по делу доказательствами, – уточнили в пресс-службе суда. – Амчанка вину в нанесении побоев не признала и утверждала, что в указанное в приговоре время с потерпевшей не встречалась, конфликтов с ней не имела, побоев ей не наносила. Защитник просил оправдать свою подзащитную в связи с непричастностью к совершению преступления. Суд дал критическую оценку указанной позиции осужденной, расценив ее как способ защиты от обвинения».

Подсудимой назначили наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Кроме того, ее обязали выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 50 000 рублей. Осужденная обжаловала приговор в апелляционной инстанции, но областная судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор Мценского районного суда без изменения.

