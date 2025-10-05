17 лет на двоих получили супруги за наркотики

Суровые, но справедливые приговоры вынесли жителям Орловской области.

Как сообщает Орловский районный суд, перед ним представили супруги, которых обвиняли в совершении преступлений, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере). В пресс-службе суда подчеркнули, что преступление не было доведено до конца по не зависящим от подсудимых обстоятельствам – просто их задержала полиция.

«В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что супруги Б., вступив в организованную преступную группу, получили через закладку «тайник» оптовую партию наркотических средств, которые расфасовали «на розничные дозы», поместив их в дальнейшем в тайники «закладки» для последующего сбыта, – сообщили в пресс-службе суда. – Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий их преступные действия были пресечены благодаря четким и слаженным действиям сотрудников по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Орловский», в результате которых наркотические средства были изъяты из незаконного оборота».

Мужчина из этой супружеской пары также проходил обвиняемым по уголовному делу, возбужденному в отношении него по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Поэтому и приговор для него оказался суровее, чем для его супруги. Мужчина получил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщина получила 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Они обжаловали приговор в апелляционной инстанции Орловского областного суда. Но приговор был оставлен без изменения и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»