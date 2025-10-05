Орловец поколотил оппонента и потребовал его наказать

Мужчина посчитал, что с ним поступили несправедливо.

Свердловский районный суд оставил без изменения постановление мирового судьи, вынесенное в отношении местного жителя. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина ранее был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ. Ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

«Согласно материалам дела, указанный гражданин был привлечен к административной ответственности за то, что в ходе внезапно возникшего словесного конфликта нанес потерпевшему один удар правой ногой в область лица и несколько ударов в область туловища, чем причинил последнему физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков и кровоизлияния, что не повлекло последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, и эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния», – уточнили в пресс-службе суда.

Однако правонарушитель не согласился с выводами суда, по его мнению, события развивались совсем иным образом. По версии хулигана, он зачинщиком конфликта был не он сам, а как раз его оппонент, которого он поколотил, защищаясь. Поэтому человек, в лучших традициях боевиков умудрившийся ударить другого человека по лицу ногой, требовал потерпевшего признать виновным и привлечь его к административной ответственности. Должно быть, за то, что тот ударил его лицом по ноге.

«В судебном заседании гражданин доводы жалобы поддержал. Не возражая относительно привлечения его к административной ответственности, считал, что к административной ответственности также должен быть привлечен потерпевший, – сообщила пресс-служба Свердловского районного суда. – Изучив представленные суду материалы, доводы жалобы, выслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, потерпевшего, основываясь на собственной оценке обстоятельств дела, суд пришел к выводу об оставлении постановления мирового судьи без изменения, а жалобы без удовлетворения».

ИА «Орелград»