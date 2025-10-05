На Орловщине пьяного водителя осудили за смерть пешехода

Дочь погибшего просила о суровом наказании для подсудимого.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по головному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Оно произошло 9 октября 2024 года на участке автодороги «Разбегаевка-Васильевка», вблизи населенного пункта Котовка. В совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, обвинили 58-летнего местного жителя. Как установили следствие и суд, в тот вечер он пьяным сел за руль служебного автомобиля.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время осуществлял движение на служебном автомобиле и в районе 6 км + 250 м автодороги «Разбегаевка-Васильевка» в нарушение правил дорожного движения, не приняв мер к снижению скорости и остановке транспортного средства, допустил наезд на пешехода, стоявшего на полосе движения транспортного средства, – так описывает события того дня пресс-служба районного суда. – В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался в больнице».

Подсудимый вину в совершении данного преступления не признал, но при этом не стал отрицать факта управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшей по данному уголовному делу была признана дочь погибшего пешехода. Сообщается, что она в суде просила назначить виновнику ДТП строгое наказание. Вина была доказана, в том числе с учетом данных проведенных экспертиз.

При назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого, оценил обстоятельства происшествия, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Наказание оказалось действительно строгим. Виновник смертельного ДТП получил 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Приговор еще не вступил в законную силу, у осужденного есть возможность обжаловать его в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”