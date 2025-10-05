Качество содержания кладбищ повысят во Мценском районе

Средства на достижение этой цели выделят из районного бюджета.

Администрация Мценского района в новой редакции утвердила муниципальную программу развития услуг в сфере похоронного дела. Старт она взяла еще в 2021 году, а ее действие рассчитано по 2028 год включительно. Программа базируется на решении Мценского районного Совета народных депутатов от 2015 года «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Мценского района». Кроме того, в районе действует административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронения на муниципальных кладбищах Мценского района».

Основными целями обновленной программы заявлены: совершенствование системы организации похоронного дела во Мценском районе; улучшение качества содержания мест погребений; повышение уровня развития и качества услуг; повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ; развитие видов и высокого уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг в сфере похоронного дела; организация строительства новых кладбищ.

«При реализации комплекса программных мероприятий будут улучшены услуги в сфере похоронного дела за счет: повышения уровня благоустройства кладбищ; предоставления услуг по транспортировке тел на вскрытие и комплекса мероприятий, связанных подготовкой к похоронам и погребением умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных законных представителей; организации погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки», – говорится в паспорте программы.

Из него также следует, что успешная реализация программы позволит существенно улучшить качество, оперативность и доступность обслуживания в сфере похоронного дела, улучшить санитарное состояние территорий кладбищ. Общий объем финансирования программы составляет 11,023 миллиона рублей, выделяются деньги из бюджета Мценского района. Так, на 2025 год финансирование запланировано в объеме 1,655 миллиона рублей, в последующие три года планируется выделять из местной казны по 1,625 миллиона рублей ежегодно.

ИА “Орелград”