Под Орлом «забывчивый» отец получил полгода исправительных работ

Мужчина упрямо отказывался выплачивать алименты на содержание своего ребенка.

Залегощенский районный суд Орловской области осудил местного жителя за неуплату алиментов и назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно. Такое наказание назначено потому, что мужчина с непонятным упорством отказывался выплачивать деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Такую обязанность на него ранее наложил суд. В соответствии с судебным приказом мужчина должен был тратить на выплату алиментов четверть от всех видов его заработка или иного дохода. Приказ был издан еще в 2018 году, а платить нерадивый отец должен до совершеннолетия ребенка. Однако он годами уклонялся от уплаты алиментов без уважительных причин. Ранее за это его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП.

В тот раз мировым судом ему было назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов. Кстати, мужчина отбыл его в полном объеме, но алименты по-прежнему отказывался платить, хотя привлечение должника к ответственности не снимает с него обязанности по погашению долга и внесению дальнейших платежей. Поэтому на мужчину завели уголовное дело. В судебном заседании он свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся.

«Изучив представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, то есть, неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно, – информирует пресс-служба Залегощенского районного суда. – При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению».

Привлечение должников к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ в областной службе судебных приставов называют одним из наиболее действенных рычагов воздействия на родителей, обязанных выплачивать алименты на содержание детей. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных и принудительных работ, ареста, а также лишения свободы на срок до одного года. В текущем году в Орловской области 171 должник по алиментам уже привлечен к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.

«Назначение уголовного наказания не освобождает должников от исполнения алиментных обязательств и в соответствии с действующим законодательством неплательщик может быть привлечен к уголовной ответственности неоднократно, вплоть до реального лишения свободы. В текущем году 8 жителей региона, уклоняющихся от уплаты алиментов, приговорены к реальному лишению свободы», – сообщила ранее пресс-служба регионального Управления ФССП.

В ведомстве подчеркивают, что большинство таких должников, осознавая реальную перспективу привлечения к уголовной ответственности, все-таки берутся за ум и оперативно полностью погашают задолженность по алиментам еще на стадиях процессуальной проверки. В 2025 года во избежание привлечения к уголовной ответственности такие должники выплатили 5,19 миллиона рублей для погашения задолженности на содержание несовершеннолетних детей.

ИА «Орелград»