В Орловском округе приняли новую схему теплоснабжения

Соответствующее постановление утвердила окружная администрация.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила актуализированную схему теплоснабжения. Действие документа рассчитано по 2042 годы, но схема может корректироваться в зависимости от разных изменений текущей ситуации. В данном случае можно считать, что новая схема будет актуальна как минимум в течение всего 2026 года. Согласно ей централизованное теплоснабжение Орловского муниципального округа организовано от 32 котельных.

Каждая котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, и обеспечивает теплом жилые и общественные здания. Топливом для всех котельных является природный газ. По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х и 3-х ступенчатая (газопроводы низкого давления (до 0,1 МПа), среднего давления (0,3 МПа) и высокого давления II категории (0,6 МПа)). Природный газ по газопроводам высокого и среднего давления поступает к ГРП, далее по газопроводам среднего и низкого давления к потребителям жилой застройки и коммунально-бытовым потребителям.

«В ГРП выполняется понижение давления газа, а также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе, независимо от интенсивности газопотребления, – говорится в документе, размещенном в открытом доступе на сайте окружной администрации. – Распределительными газопроводами среднего и низкого давления охвачена значительная часть территории населенных пунктов. По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме. Изменений в топливном балансе не запланировано».

Источником теплоснабжения для абонентов села Старцева является Орловская ГТ ТЭЦ, расположенная в границах города Орла. Стоит отметить, что обновленная схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, в том числе газовых котлов.

В схеме оценены и уточнены тепловые нагрузки потребителей. Сообщается, в частности, об имеющемся дефиците мощности в системе теплоснабжения при обеспечении существующей тепловой нагрузки потребителей на котельных в населенных пунктах Жилино, Зареченский, Истомино, Некрасовка, Стрелецкий и Шиловский. Под дефицитом тепловой энергии понимается «технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки».

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что в Орловском муниципальном округе к началу отопительного сезона произведена замена около 2000 метров ветхих тепловых сетей, выполнен ремонт пяти котлов, заменено около 3 километров водопроводной сети и 0,5 километра сетей водоотведения, выполнен капитальный ремонт 40 скважин с заменой насосного оборудования. Из муниципального бюджета на подготовку к отопительному сезону было выделено около 35 миллионов рублей.

«Как рассказал глава Орловского муниципального округа Александр Черных, на территории муниципалитета расположено 428 многоквартирных домов, обслуживание которых осуществляют 12 управляющих компаний. Полностью завершены работы по замене запорных арматур, проверке вентиляционных каналов и дымоходов, замене ветхих участков внутридомовых инженерных систем. Учреждения образования, культуры и здравоохранения полностью подготовлены к работе в осенне-зимний период», – добавили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»