Будущие полицейские из новых регионов дали присягу в Орле

6.10.2025 | 10:41 Закон и порядок, Новости

Речь идёт о курсантах Орловского юридического института.

Фото: орюи.мвд.рф

Торжественная церемония состоялась на этих выходных. Об этом сообщается на сайте вуза.

Всего присягу дали около 300 курсантов из четырёх регионов нашей страны. В том числе — из Запорожской и Херсонской областей.

Молодые люди поклялись хранить верность закону и защищать правопорядок.

С напутственными словами к ним обратились ветераны МВД, представители власти, а также родные и близкие.

Орловский юридический институт МВД имени Лукьянова основан в 1976 году. Вуз находится в Орле на улице Игнатова, 2. В частности, сейчас здесь готовят специалистов ГАИ, а также следователей.

