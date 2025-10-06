Ремонт дорог частного сектора Орла значительно подрос в цене и сроках

6.10.2025 | 10:45 Важное, ЖКХ

«МонолитСтрой» не справился с задачей, поставленной при заключении контракта.

О существенном изменении условий работы на совещании в администрации региона 6 октября рассказал и.о. мэра Орла Игорь Печерский. По его словам, работы по капремонту в частном секторе продолжаются. Всего в планах 120 дорог, из них в настоящее время приняты 47 объектов.

«Учитывая внесение изменений в нормативную документацию, смертная стоимость работы увеличилась с 650 миллионов до 830 млн рублей. Учитывая увеличение стоимости работ, сроки выполнения третьего этапа планируется перенести на 2026 год», – сказал Игорь Печерский.

Напомним, контракт на ремонт дорог частного сектора Орла в мае 2023 года получило  скандально известное ООО «МонолитСтрой». На отставание от графика прокуратура обращала внимание еще в 2024 году. Согласно информации в ЕИС «Закупки», полностью завершить все работы планировали в феврале 2026 года.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования