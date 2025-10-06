Орловчанка после визита к подруге угодила в колонию

Женщина обчистила банковский счет подруги.

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда, жительница города Ливны признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета). Преступление было совершено в апреле 2025 года. Тем вечером подсудимая пришла в гости к своей подруге. Последняя предложила совместно распит спиртное, дала свою банковскую карту гостье и отправила ее в магазин.

Однако та еще по пути торговую точку решила прикарманить себе чужие деньги. Как установили следствие и суд, сначала она обналичила при помощи банкомата шесть тысяч рублей, которые присвоила себе. А позже расплатилась картой своей подруги в магазине за приобретенные товары, потратив ни них еще 2619,88 рублей. Продукты она тоже забрала себе, оставив владелицу карты ни с чем. Тем самым, по версии следствия, подсудимая сняла с карты потерпевшей денежные средства в размере 8619,88 рублей, то есть похитила их.

Подсудимая в судебном заседании вину признала полностью, в содеянном раскаялась. При назначении наказания суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание, в том числе: признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее малолетнего ребенка, добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшей, а также состояние ее здоровья. Отягчающих вину обстоятельств установлено не было, однако суд решил, что исправление подсудимой возможно лишь в условиях ее временной изоляции от общества и избрал ей наказание в виде реального лишения свободы.

«Поскольку подсудимая ранее была осуждена за неуплату алиментов и не отбыла назначенное ей наказание по приговору, то суд присоединил не отбытую часть наказания и окончательно определил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»