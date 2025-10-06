Исполняющий обязанности главы управления СКР примет орловцев

6.10.2025 | 11:10 Закон и порядок, Новости

Приём состоится в Орле на этой неделе.

Фото: vk.com/club56875931

Он назначен на 9 октября. Приём начнётся в 10 и завершится в 12 часов. Граждане смогут пообщаться с исполняющим обязанности руководителя орловского управления Следственного комитета России в главном здании СУ СКР по региону (в Орле на Комсомольской, 231).

Также 23 октября это же должностное лицо проведёт приём в Кромах — тоже с 10 до 12 часов. Он состоится в помещении местного отдела ведомства (в посёлке Кромы в переулке Бубнова, 22).

Чтобы попасть на приём, потребуется предварительная запись. Контактный телефон — 8 (4862) 59-19-61.

Кроме того, в рабочее время в орловском управлении СКР граждан принимает назначенный для этого сотрудник.

