В Орле запутались в сроках сдачи улицы Тамбовской

Городские чиновники предлагают 2026 год, областные надеются на 2025.

О ремонте дорог главного города Орловской области поговорили на совещании в администрации региона 6 октября. Исполняющий обязанности мэра Игорь Печерский среди прочих объектов упомянул улицу Тамбовскую. Подрядчик – «МонолитСтрой». Стоимость контракта – 37,3 миллиона. Объект готовится к устройству верхнего слоя дорожной одежды. Заместитель губернатора Вадим Тарасов отметил, что по Тамбовской проезжает регулярно.

«Там реально 1-2 человека. По виду людей, которые там работают, у меня большое сомнение, что они оформлены официально, – также Тарасов выразил сомнение, что уложенный нижний слой дорожный одежды выдержит зиму. – Насколько я понимаю, завершаться работа будет в 2026 году?».

«Да, – ответил Печерский. – Надеемся, что нормально простоит, потому что, еще раз повторюсь, к их работе претензий пока не было».

Прояснить ситуацию с ремонтом в городе решил член правительства Орловской области Алексей Субботин.

«На совещании, которое я проводил на прошлой неделе, никаких рисков по сдвижке в 26-й год не было. Срок окончания контракта – текущий год. Верхний слой будет уложен», – заявил Алексей Субботин.

Отметим, «МонолитСтрой» обладает одним из самых крупных портфелей госконтрактов в Орловской области. Компания получает заказы на крупные магистрали и внушительные объемы. Она строила улицу Орловских партизан, капитально ремонтировала Комсомольскую, занимается Авиационной и Машиностроительной. Также должна привести в порядок 120 дорог в частном секторе.

ИА “Орелград”