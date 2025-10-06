В Орле скончалась молодая акушерка НКМЦ имени Круглой

Юлия Турсунова пришла сюда на работу всего около недели назад.
Сообщение о её кончине опубликовано в соцсетях медицинского учреждения.
«Коллектив… глубоко скорбит по случаю безвременной смерти молодого, талантливого врача Турсуновой Юлии Вадимовны и выражает свои соболезнования родным и близким», – так высказались в медицинском центре. Что именно стало причиной ухода из жизни — пока не известно.
Юлия Турсунова начала работать в НКМЦ всего около недели назад. Она должна была трудиться в качестве врача-акушера-гинеколога в акушерском (родовом) отделении №1.
Тогда же сообщалось, что в медцентр пришли ещё 26 новых сотрудников.
ИА «Орелград»