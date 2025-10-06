Мценские власти будут бороться с наркотиками

На борьбу из бюджета Мценского района выделят 200 тысяч рублей.

Паспорт муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в новой редакции утвердила администрация Мценского района. Старт программа взяла в 2025 году, ее действие рассчитано по 2028 год включительно. Она направлена на снижение заболеваемости синдромом зависимости наркотических веществ, сокращение количества местных жителей, больных наркоманией, снижение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков.

Также планируется снизить степень доступности наркотиков для потребления и масштаб незаконного потребления наркотиков на территории муниципального района. Соответственно, доля подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, должна возрасти. Общий объем финансирования программы за счет бюджета Мценского района составит 200 тысяч рублей, выделять планируется по 50 тысяч рублей ежегодно. Основной упор будет сделан на профилактику, а финансы необходимы на издание раздаточного материала, тематических памяток и буклетов, в частности.

«Одним из негативных факторов, влияющих на социально-экономическое развитие района, является злоупотребление психически активными веществами, особенно лицами молодого возраста, – говорится в паспорте программы. – Ситуация представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономическому развитию, правопорядку и безопасности района. Меры по стабилизации и оздоровлению наркотической ситуации нуждаются в последовательном продолжении».

Авторы документа подчеркивают, что потребление молодежью наркотических средств сопровождается крайне отрицательными, последствиями, в том числе полной биологической, генетической и социальной деградацией личности. Речь идет о причинении вреда здоровью молодого поколения, о подрыве социальной основы будущего не только Мценского района, но и всей страны. Отмечено в документе и то, что в образовательных учреждениях Мценского района создана комплексная система антинаркотической работы.

Преобладает «информационно-просветительский подход к решению проблем профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди детей и молодежи». По мнению местных властей, наиболее эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач программы, выбором перечня мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотических средств, и их увязка с реальными возможностями бюджета.

«Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях: профилактика распространения незаконного потребления и незаконного оборота наркотических средств; лечение и реабилитация больных наркоманией; пресечение незаконного оборота наркотических средств», – говорится в документе.

ИА «Орелград»