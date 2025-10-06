Молодежь ЦФО рассказала о выборе банковских карт

В Центральном федеральном округе почти у половины по четыре и более карт.

ВТБ провел исследование предпочтений молодых людей до 25 лет в Центральном федеральном округе относительно банковских карт. Опрос был приурочен к форуму FINOPOLIS 2025.

Оказалось, что треть молодых людей оформляют первую дебетовую карту в 14 лет (после получения паспорта) или с помощью родителей. 57% пользуются 2-3 картами, 43% имеют четыре и более карт.

При выборе банка большинство советуется с близкими. Треть принимает решение самостоятельно.

Ключевые факторы выбора карты:

Бесплатное обслуживание (57%),

Программа лояльности и бонусы (57%),

Удобное мобильное приложение (43%),

Скорость обслуживания (29%),

Стильный дизайн (29%).

Важными критериями при выборе банка оказались отношение к бренду. Это отметили 86% респондентов. Надежность и известность банка стали ключевыми для 57% принявших участие в опросе ВТБ.

Чаще всего молодые люди используют карты для покупок в супермаркетах (57%), оплаты проезда, онлайн-покупок, расчетов в кафе и ресторанах.

ИА “Орелград”