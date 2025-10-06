Молодежь ЦФО рассказала о выборе банковских карт

6.10.2025 | 16:02 Новости, Экономика

В Центральном федеральном округе почти у половины по четыре и более карт.

Фото: ИА «Орелград»

ВТБ провел исследование предпочтений молодых людей до 25 лет в Центральном федеральном округе относительно банковских карт. Опрос был приурочен к форуму FINOPOLIS 2025.

Оказалось, что треть молодых людей оформляют первую дебетовую карту в 14 лет (после получения паспорта) или с помощью родителей. 57% пользуются 2-3 картами, 43% имеют четыре и более карт.

При выборе банка большинство советуется с близкими. Треть принимает решение самостоятельно.

Ключевые факторы выбора карты:

  • Бесплатное обслуживание (57%),
  • Программа лояльности и бонусы (57%),
  • Удобное мобильное приложение (43%),
  • Скорость обслуживания (29%),
  • Стильный дизайн (29%).

Важными критериями при выборе банка оказались отношение к бренду. Это отметили 86% респондентов. Надежность и известность  банка стали ключевыми для 57% принявших участие в опросе ВТБ.

Чаще всего молодые люди используют карты для покупок в супермаркетах (57%), оплаты проезда, онлайн-покупок, расчетов в кафе и ресторанах.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования