Молодежь ЦФО рассказала о выборе банковских карт

В Центральном федеральном округе почти у половины по четыре и более карт.
ВТБ провел исследование предпочтений молодых людей до 25 лет в Центральном федеральном округе относительно банковских карт. Опрос был приурочен к форуму FINOPOLIS 2025.
Оказалось, что треть молодых людей оформляют первую дебетовую карту в 14 лет (после получения паспорта) или с помощью родителей. 57% пользуются 2-3 картами, 43% имеют четыре и более карт.
При выборе банка большинство советуется с близкими. Треть принимает решение самостоятельно.
Ключевые факторы выбора карты:
- Бесплатное обслуживание (57%),
- Программа лояльности и бонусы (57%),
- Удобное мобильное приложение (43%),
- Скорость обслуживания (29%),
- Стильный дизайн (29%).
Важными критериями при выборе банка оказались отношение к бренду. Это отметили 86% респондентов. Надежность и известность банка стали ключевыми для 57% принявших участие в опросе ВТБ.
Чаще всего молодые люди используют карты для покупок в супермаркетах (57%), оплаты проезда, онлайн-покупок, расчетов в кафе и ресторанах.
ИА “Орелград”