На Орловщине суд призвал уголовника отказаться от алкоголя

А также рассмотрел вопрос о продлении ему испытательного срока.

Верховский районный суд рассмотрел представление начальника Верховского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области» о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности в отношении местного жителя. Последний летом этого года был осужден за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.

Приговором того же Верховского районного суда данный гражданин был признан виновным по статьям 222 и 223 Уголовного кодекса РФ и наказан лишением свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 105 000 рублей. После вынесения основного наказания районный суд применил нормы статьи 73 Уголовного кодекса РФ и постановил считать наказание в виде лишения свободы условным. Учитывая срок заключения, испытательный срок тоже оказался довольно большим – 5 лет.

На время испытательного срока суд установил определенные ограничения и обязанности для осужденного. В частности, он должен регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. После вынесения приговора сотрудники УИИ разъяснили ему порядок и условия отбывания наказания в виде условного осуждения. Причем впоследствии делали это еще несколько раз.

Однако осужденный без уважительных причин не явился в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, в связи с чем к нему была применена мера взыскания в виде официального предупреждения об отмене условного осуждения за нарушение обязанности по явке на регистрацию. Впрочем, эта мера на поведение осужденного не повлияла, и вскоре он вновь проигнорировал визит в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, не имея на то уважительных причин.

Поэтому УИИ обратилась в суд, и тот удовлетворил ее ходатайство. На основании статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд продлил гражданину испытательный срок на один месяц и дополнил ранее установленные приговором обязанности, а именно: осужденного обязали пройти психокоррекционное занятие на тему: «Отказ от употребления алкоголя». Постановление в законную силу еще не вступило, уточнили в пресс-службе Верховского районного суда.

ИА «Орелград»