Отчаявшиеся орловцы починили дорогу с помощью мешка

Областные власти объяснили им, что в обозримом будущем проблема не решится.

Любопытный эпизод имел место в Ливенском районе. Здесь не в очень хорошем состоянии находится участок трассы «Ливны — Здоровец». Помимо всего прочего, дорога ведёт к школе, что придаёт ей дополнительное значение.

Как пишет «Уездный город Ливны», местные жители пытались найти поддержку в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Однако там им пояснили, что в текущем году в районе запланирован только ремонт участка дороги «Ливны – Русский Брод — Верховье» (длиной около 7 километров). На остальных трассах будут вестись работы по содержанию дорог — в рамках доведённых средств.

Правда, чиновники пообещали, что ремонт участка дороги «Ливны — Здоровец» продолжится, но «в будущих периодах».

В итоге орловцам пришлось заложить выбоины мешком. Напомним, ранее всероссийскую известность приобрёл дорожный ремонт при помощи кабачка, «сделанный» в Верховском районе.

ИА «Орелград»