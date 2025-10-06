В Орле пешеход погиб под колёсами «Киа»

Смертельное ДТП случилось в воскресенье вечером.
Местом аварии стала улица 60-летия Октября.
30-летняя женщина, управляя «Киа Рио», двигалась со стороны Горького в сторону Октябрьской. У дома №11-Б она сбила 71-летнего пешехода. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, причём рядом с официальной «зеброй».
Столкновение оказалось для него смертельным. Пожилой мужчина скончался на месте.
Информацию сообщили в ГАИ Орловской области.
Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 25 ДТП. Пострадали семеро человек, однако смертельных аварий больше не было.
ИА «Орелград»