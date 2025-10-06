На Орловщине забраковали 25% проб пищевой продукции

Их признали потенциально опасными для здоровья.

Об этом рассказал глава Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный. Информация была озвучена на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В текущем году ведомство отобрало в области 234 пробы и забраковало 58 из них — то есть примерно каждую четвёртую. Так, в молочных и мясных продуктах выявлялись остатки лекарств, кишечная палочка, сальмонелла, запрещённые добавки и консерванты, а также , незаявленные компоненты (в том числе растительные жиры).

Как отметил глава управления, количество продуктового фальсификата в нашем регионе растёт. Признаки подделок установлены в 24 из 113 проб, взятых для подобных исследований. Таким образом, в категорию подделок попал 21% исследованных продуктов. Однако при этом понизилось число таких случаев, которые регистрируются именно в бюджетных учреждениях.

Также известно, что среди производителей некачественных продуктов оказались пять орловских предприятий. Всего ведомство аннулировало семь декларации о соответствии требованиям и десять производственных сертификатов (на 634 килограммов продукции). Виновные лица понесли административную ответственность.

ИА «Орелград»