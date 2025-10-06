На Орловщину замглавы предприятия оштрафовали за ЧП с погрузчиком

Уголовное дело в отношении непосредственного обвиняемого направлено в суд.

Напомним, ЧП произошло в Кромском районе в июле этого года. При работах на складе предприятия погибла женщина.

По текущей версии, причиной стала неосторожность, допущенная её коллегой — 61-летним местным жителем.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, следствие закончено. По делу утвердили обвинительное заключение. В ближайшее время в Кромском районном суде стартует процесс.

Кроме того, надзорное ведомство проверило, как на данном предприятии соблюдаются правила охраны труда. Были выявлены нарушения. По постановлению прокуратуры к административной ответственности привлекли заместителя генерального директора. Его оштрафовали на неизвестную сумму.

ИА «Орелград»