В Орле завершился снос «Верных друзей»

Пристройку к Торговым рядам демонтировали по решению суда.

Об этом сообщается в соцсетях. Там же появились соответствующие фотографии.

Напомним, на сносе пристройки, где находилось кафе, настояли городские власти – Администрация Орла и Управление по муниципальному имуществу и землепользованию. Владелец (ООО «Славутич») пытался оспорить судебный вердикт, но потерпел неудачу.

Демонтаж начался в середине сентября.

Что именно появится на месте кафе, существовавшего много лет — пока не известно. В судебном решении говорилось о «газоне и скамейках».

Однако позднее СМИ сообщили, что здесь создадут парковку. В том числе — для экскурсионных автобусах, которые будут привозить туристов к будущему комплексу «Судбищенская битва».

ИА «Орелград»